Urso: "Fotovoltaico, eolico e batterie: 10 miliardi per l'industria green"

Pnrr, Urso: "10 miliardi per l'industria green, daremo spinta ad aziende"

Con la rimodulazione del Pnrr sono in arrivo oltre 10 miliardi a favore delle imprese: "complessivamente circa 7,8 miliardi ma calcolando anche le poste di altri ministeri si può dire che al nostro sistema produttivo arriveranno almeno altri 10,5 miliardi, oltre quelli destinati al settore edilizio. In questo modo daremo una spinta eccezionale alle imprese del nostro Paese per raccogliere e vincere la sfida della duplice transizione ecologica e digitale". A sottolinearlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Antonio Urso, in un'intervista a La Stampa.

"Per quanto ci riguarda - spiega Urso - la misura più significativa, che avevamo già individuato da mesi come priorità nel caso si fossero liberate risorse, è il Piano transizione 5.0 che in tutto vale oltre 4 miliardi. Si tratta di crediti d'imposta significativi per favorire l'innovazione tecnologica, digitale e green delle imprese che così potranno diventare più sostenibili e più competitive nell'ambito dell'economia globale". "Poi ci sono due miliardi a supporto delle filiere Net zero e della decarbonizzazione. In questo caso parliamo di investimenti industriali su batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio ma anche l'approvvigionamento e la raffinazione di materie prime critiche per contribuire all'autonomia strategica europea in questo ambito. Altri 320 milioni vanno a finanziare la versione green della legge Sabatini".

"C'è un miliardo e mezzo - prosegue Urso - per concedere agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intendono realizzare impianti di energia rinnovabile per soddisfare i loro consumi". Inoltre, "sempre diretti alle imprese ci sono i 400 milioni destinati all'agricoltura e per il miglioramento della sostenibilità delle filiere agroalimentari e infine ci sono 2,3 miliardi gestiti dal ministero dell'ambiente per l'efficientamente energetico e la realizzazione di reti gas e elettrica". All'ex Ilva vengono sottratti i fondi del Pnrr, ma "questo progetto sarà comunque finanziato", assicura Urso.