Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport: Draghi punta sull'ex campionessa

Valentina Vezzali, Draghi punta all'ex schermitrice per la delega allo Sport

"In queste ore pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Vezzali". Così ha dichiarato l'ex ministro dello sport, deputato dei 5 Stelle, Vincenzo Spadafora, a "L'aria che tira" su La7 sulla possibile scelta per la delega allo sport. "E' una grandissima campionessa. Se dovesse essere lei la persona scelta dal presidente Draghi come sottosegretario allo sport, se poi sarà in grado di gestire la delega allo sport, qualora fosse scelta lei, lo vedremo". Il governo Draghi punta su una delle più grandi schermitrici della storia, con sei ori olimpici, sedici mondiali e tredici europei per la delega allo Sport. Valentina Vezzali ha avuto anche una carriera politica come deputata di Scelta civica. La nomina potrebbe essere ufficializzata in giornata durante il Consiglio dei ministri.