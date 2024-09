Ue, terremoto al Parlamento: "Vannacci sospeso dal ruolo di vicepresidente dei Patrioti"

Vannacci non è più vicepresidente del gruppo dei Patrioti: l'annuncio

Roberto Vannacci "è stato sospeso nelle funzioni di vicepresidente del gruppo". Lo afferma ai cronisti il capodelegazione dei lepenisti Jean-Paul Garraud, interpellato al termine di una conferenza stampa organizzata dai Patrioti. Il caso della possibile sospensione di Vannacci risale a prima dell'estate quando era emersa la possibilità che le funzioni dell'ex generale fossero congelate.

"Allo stato attuale - spiega Garraud - il signor Vannacci non è più vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa perché le sue funzioni sono state sospese". Il chiarimento è arrivato dopo che la funzione di vicepresidente del gruppo è stata rimossa dal sito del Parlamento europeo. Vannacci è arrivato poi in forte ritardo alla conferenza stampa sul caso Open Arms organizzata dal gruppo dei Patrioti, dove erano presenti tutti gli altri eurodeputati leghisti, ed ha evitato le domande dei cronisti.