Vannacci: "Egonu è italianissima. I tratti, tuttavia, somatici esistono. Calendario? Vignette appropriate e ironiche"

"La battuta sui tratti somatici non ha nulla a che fare con Paola Egonu, con lei la questione è chiusa e sono stato pienamente assolto, anzi nonostante le opposizioni del legale della pallavolista il caso è stato archiviato ancora prima che un processo avesse inizio"



"Certo, la signora Egonu è italianissima e come già detto sono fiero di lei quale campionessa che porta prestigio al nostro tricolore". Così il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se Egonu, campionesse di volley, sia italiana all'indomani della presentazione del calendario con una vignetta che ricorda proprio Egonu nel mese di aprile.



"Il calendario è un'iniziativa del comitato e non è stato sottoposto alla mia ratifica ma, avendolo visto per la prima volta ieri, ne condivido le vignette che mi sembrano appropriate e ironiche. La battuta sui tratti somatici non ha nulla a che fare con Paola Egonu, con lei la questione è chiusa e sono stato pienamente assolto, anzi nonostante le opposizioni del legale della pallavolista il caso è stato archiviato ancora prima che un processo avesse inizio".



"I tratti, tuttavia, somatici esistono, parlarne non è razzismo e non è inopportuno, perché è realtà e la realtà non potrà mai offendere nessuno. Ho constatato che il calendario ha colpito molto una certa stampa faziosa e di parte, forse perché la satira la si accetta solo quando proviene da Crozza, Luca e Paolo, Vauro o Mannelli?", conclude Vannacci.



