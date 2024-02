Vannacci, la Lega lo blinda per le Europee. "Giustizia a orologeria"

Vannacci indagato, ma la Lega lo blinda per le Europee

''Sono molto sereno! Vado avanti a testa alta!''. E' la frase che campeggia sul profilo Facebook del generale Roberto Vannacci, finito sotto inchiesta per peculato e truffa in relazione alle spese durante il suo incarico a Mosca. Il generale ha peraltro affermato ad Affaritaliani di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. La Lega, in ogni caso, lo blinda in vista della sua candidatura alle elezioni europee di giugno.

"Ribadisco la stima nei confronti di una persona scomoda che evidentemente dà fastidio al sistema" siamo di fronte "a una inchiesta a orologeria in un momento in cui ci sono scadenze elettorali". Lo dice all'AdnKronos Andrea Crippa, dopo la notizia di una indagine della procura militare sul generale Roberto Vannacci, indagato per peculato e truffa. "Qualcuno lo colpisce per le posizioni scomode con cui si è esposto, oggi la Lega è ancora di più dalla sua parte, sia dal punto di vista umano che politico", conclude il vice di Salvini.

Su Repubblica si legge un messaggio circolato da fonti della Lega: "Vannacci è un persona di valore, amata dai cittadini ma scomoda per il palazzo, se non riescono a intimidirlo con altri metodi ci provano con inchieste e minacce, storia già vista tante volte. La nostra stima per quest’uomo non cambia". Repubblica sostiene che possa esserci un'allusione al fatto che l"’inchiesta interna a suo carico è partita dal ministero della Difesa, cioè perlomeno con l’approvazione di Guido Crosetto".

Ma secondo Repubblica "l’obiettivo non è, o non sarebbe, solo Vannacci; bensì tutta la Lega", tanto da immaginare "uno sgarbo, uno sgambetto, che però — se di tale si trattasse — arriva più che altro dagli alleati di governo di Fdi" sostiene Repubblica.