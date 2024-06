Vannacci (Lega): "L'Europa ignora deliberatamente il segnale di cambiamento"

Vannacci (Lega) ad Affaritaliani.it: "L'Europa richiama lo spauracchio ormai rancido della deriva autoritaria"

“L’impressione è che questa Europa voglia deliberatamente ignorare il chiaro e forte messaggio di cambiamento espresso da milioni di elettori richiamando lo spauracchio ormai rancido della deriva autoritaria e anziché interrogarsi sulle tante scelte sbagliate fatte in questi anni a Bruxelles, o fare autocritica sulle politiche fallimentari che hanno colpito imprese e cittadini". Lo afferma ad Affaritaliani.it il neo eurodeputato della Lega Roberto Vannacci sulle trattative per i vertici delle istituzioni europee.



"Sembra che l’Ue si ostini a voler lasciare tutto invariato, come se nulla fosse successo. In questo scenario, è fondamentale lavorare per creare un’alternativa credibile e autorevole alla maggioranza che ha governato finora e che ci ha ridotto in queste condizioni di maggiore povertà, maggiore instabilità e paura e minore libertà. Un'alternativa tenace e determinata capace di rimediare ad anni di errori della sinistra e di lavorare per la pace, per il benessere e per lo sviluppo e ridare speranza a tutti gli europei, da Capo Nord a Malta”, conclude Vannacci.