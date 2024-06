Ue, Lega: "Scholz e Macron bulimici di potere: bombaroli e guerrafondai"

"L'intento e la volontà della Lega sono quelli di costruire una maggioranza di Centrodestra, speriamo che sia lo stesso dei nostri alleati di governo del Centrodestra"

"E' del tutto evidente che Scholz e Macron vorrebbero ancora comandare in Europa perché hanno bulimia di potere, ma sono bombaroli e guerrafondai e quando hanno governato lo hanno fatto molto male". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa sulle trattative in corso a Bruxelles tra i leader dell'Unione, dopo le elezioni europee, per trovare l'accordo sui nuovi vertici dell'Ue.



"L'intento e la volontà della Lega sono quelli di costruire una maggioranza di Centrodestra, speriamo che sia lo stesso dei nostri alleati di governo del Centrodestra. Una Commissione europea che punti alla pace e al buon governo per l'Europa e per l'Italia".



Ursula von der Leyen, candidata del Partito Popolare Europeo, può essere riconfermata alla guida della Commissione? "Assolutamente no. La Lega fa della coerenza un punto fermo e inderogabile, lo abbiamo detto prima delle elezioni e lo ribadiamo ora. Su questo siamo assolutamente categorici: Ursula von der Leyen ha governato male e contro gli interessi dell'Italia e degli italiani".



Un nome lo avete in mente per la presidenza della nuova Commissione? "Chiunque non abbia mai governato insieme ai socialisti. La Lega non voterà mai e non darà mai il proprio sostegno a chiunque a Bruxelles e a Strasburgo ha governato in passato insieme alla sinistra", conclude Crippa.