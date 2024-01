Vannacci: "Nessun secondo libro a marzo. Il Fatto vagheggia"

"Qualche idea ce l'ho e forse in futuro, ma non c'è nulla ora"

Ecco l'articolo de Il Fatto - Altro libro di Vannacci "La Forza e il Coraggio". Il manifesto per le Europee

"Avete l'originale, fidatevi di me e non delle copie. Non so francamente che cosa stia vagheggiando Il Fatto". Il generale Roberto Vannacci, interpellato da Affaritaliani.it, liquida così quanto scritto oggi da Il Fatto Quotidiano e cioè che sarebbe pronto a uscire a marzo con il suo secondo libro - "La Forza e il Coraggio" -, una sorta di manifesto per l'Europa sciogliendo così la riserva positivamente sulla candidatura con la Lega alle elezioni europee. "Il Fatto si assume le responsabilità di quello che scrive. Ricordo bene che il primo a scrivere di un mio secondo libro fu a novembre 2023 Tommaso Labate con le parole 'un altro libro vibra sui polpastrelli' del generale. L'idea ce l'ho sempre avuta e non escludo in futuro di uscire con un secondo libro. Ho del materiale nel computer di quando ho scritto 'Il mondo al contrario' e qualche idea ce l'ho. Ma la notizia de Il Fatto non è assolutamente vera. Ho letto solo il titolo, nemmeno l'articolo, e mi sono messo a ridere".