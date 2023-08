Vannacci guiderà un partito? Pronta una nuova formazione ultratradizionalista

Da Lamezia nasce "Mondo al contrario", associazione culturale con propositi di partito

Sta per nascere un partito dichiaratamente ispirato alla figura e alle tesi del generale Vannacci. Lo sostiene la Stampa, che si concentra sulla figura più controversa del momento (LEGGI QUI L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI A VANNACCI). Secondo la Stampa, "si comincia oggi, a Lamezia, con Roberto Vannacci in probabile collegamento telefonico, come annuncia un colonnello in pensione, Fabio Filomeni, ex incursore, già suo braccio destro nelle operazioni in Afghanistan e altrove".

Come spiega la Stampa, "per il momento è una semplice associazione culturale, che prenderà il nome del libro, Mondo al contrario. E però, secondo il coordinatore Filomeni, sarà «un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione, diritto sancito dalla nostra Costituzione»".

Ma, secondo la Stampa, "chiaramente questo è soltanto il primo passo di quel che verrà. L’uomo è ormai pronto al grande salto", col quotidiano torinese che sottolinea i commenti di Vannacci sulle parole di Sergio Mattarella. Anche perché secondo la Stampa, a Lamezia "l’ambizione è creare un partito che magari possa farsi largo alle Europee, pescando tra gli scontenti della svolta governista di Giorgia Meloni. Qualche segnale è già arrivato da sigle sindacali minori di polizia o delle forze armate. Ma è molto più vasta l’area che occhieggia anche al putinismo e all’antiamericanismo".