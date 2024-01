Vannacci pubblica il libro in Germania. L'editore, Antaios, di estrema destra

L'editore di Antaios Götz Kubitschek è fondatore dell'Ifs - Istituto per la politica statale, una realtà classificata come "di estrema destra"

Il libro 'Il mondo al contrario' del generale Roberto Vannacci sarà pubblicato in Germania dalla casa editrice di estrema destra Antaios, guidata da Götz Kubitschek, ed uscirà a febbraio.



Come si vede sul sito dell'editore, il volume, con il titolo 'Verdrehte Welt', viene offerto anche in abbinamento con 'Remigrazione' di Martin Sellner, estremista di destra austriaco e figura chiave dell'incontro di Potsdam in cui a novembre si è discusso di una massiccia "remigrazione" di stranieri dalla Germania.



L'editore di Antaios Götz Kubitschek è fondatore dell'Ifs - Istituto per la politica statale, una realtà classificata come "di estrema destra" dall'Ufficio tedesco per la protezione della costituzione (intelligence interna tedesca).