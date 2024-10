Venezuela, l'istituto Friedman incontra Edmundo Gonzalez Urrita a Roma

“Oggi è stata una grande emozione aver ricevuto presso i nostri uffici dell’Istituto in Roma il Presidente eletto del Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia, premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero (Parlamento europeo). È stato un piacere accogliere il Presidente, con la Senatrice Cinzia Pellegrino, l’On. Mariela Magallanes, l’ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma, e gli Amici della Comunità venezuelana in Italia. Continua sempre più energica la comune lotta per la Libertà del Venezuela e per liberare il nostro Amico Williams Davila, in detenzione arbitraria per mano del regime da oltre tre mesi. Abbiamo ricordato l’impegno comune per la democrazia, la libertà, per il rilascio di tutti i prigionieri politici, in particolare degli Italo-venezuelani e di Williams. Sappiamo che il Governo italiano, le istituzioni e le forze politiche sono impegnate con noi in questa importante missione. Ci auguriamo che il prossimo gennaio vi siano le condizioni affinché il Presidente Gonzalez si insedi a Caracas, come hanno voluto ed espresso i venezuelani con il loro voto democratico.”

Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman.