Verdini, via i domiciliari. Salvini gli fa visita in carcere

Matteo Salvini si è recato in carcere a Sollicciano per fare visita a Denis Verdini cui il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato i domiciliari. Lo riporta il 'Corriere fiorentino'."Che Salvini visiti un carcere è una buona notizia. Che una volta tanto non inneggi al 'buttare la chiave', anche", commenta il deputato di azione Enrico Costa, sui social. "Che visiti proprio quello di Firenze per incontrare il suocero detenuto è un dettaglio", aggiunge.