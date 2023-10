Via libera della Camera alla Nadef. Manovra, Meloni vede i capigruppo Cdx

Via libera anche alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

Con 224 voti favorevoli e 127 contrari, l'aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza allo scostamento di bilancio raggiungendo cosi' la maggioranza assoluta dell'assemblea di Montecitorio. Via libera anche alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (per cui occorreva la maggioranza qualificata) sempre con 224 si' e 127 no.

Stasera si terrà una riunione a Palazzo Chigi tra i capigruppo di maggioranza, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulla manovra, attesa in Cdm lunedì prossimo. La riunione è stata fissata per le 21.