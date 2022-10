Vicepremier: chi è e quale ruolo e compiti ha

Chi sostituisce il Presidente del Consiglio? Quale ruolo hanno i vicepremier? Scopri di più nel nostro approfondimento!

Il Presidente del Consiglio ha un ruolo fondamentale all'interno dello Stato in quanto presiede il Consiglio dei Ministri a cui spetta il potere esecutivo. Cosa succede però quando non è in grado di svolgere le sue funzioni? A tale scopo è stata istituita la carica di vicepremier o meglio di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Tale ruolo non è espressamente citato nella Costituzione come il Presidente del Consiglio o i ministri ed è formalmente equiparato a quello di ministro senza portafoglio.

Vicepremier: ruolo e funzioni

Le funzioni del vicepremier, che viene nominato dal Consiglio di ministri su proposta del Presidente del Consiglio, sono regolate dall'art. 8 ella legge n.400/1998. In sostanza si occupa di sostituire il capo del Governo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui non sia stato nominato un vicepresidente, la supplenza salvo indicazioni espresse direttamente dal premier, spetta al ministro più anziano.

Possono esserci anche due o più vicepremier come è successo nei governi Berlusconi I, II e III, Prodi II e Conte I oltre all'attuale esecutivo Meloni. La supplenza comunque spetta al vicepresidente più anziano d'età. Gli attuali vicepremier sono Matteo Salvini della Lega, già ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e Antonio Tajani di Forza Italia, che è anche ministro degli Affari Esteri.