Cecilia Sala, il fortissimo urlo della mamma al suo ritorno: "Evviva".Video

La gioia di Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala, emerge chiaramente in un video pubblicato su Chora Media dopo la notizia della liberazione della giornalista, detenuta in Iran dal 19 dicembre. Nella didascalia che accompagna il filmato, rilanciato dal direttore della storytelling company italiana Mario Calabresi, si legge che la madre di Cecilia è in viaggio verso l’aeroporto per accogliere la figlia. “Ci ha regalato questo video come testimonianza di un momento così felice”, spiega la nota. Cecilia Sala si trovava in Iran per lavorare a un podcast di Chora Media quando è stata arrestata. La sua scarcerazione ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto nella madre, visibilmente commossa nel video.