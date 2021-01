Vitali “scilipota” pro-Conte, anzi no. Mattarella blocchi il mercato

Il nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico sarà ricevuto stamane, alle 11.50, al Quirinale, nel corso delle consultazioni, dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Gregorio De Falco-il comandante, che coordinò le operazioni di soccorso della Costa Concordia, stigmatizzando la codardia del comandante Schettino-come capitano di Fregata, stavolta, la... fregatura cercherà di rifilarla a Matteo Renzi. L’”operazione responsabili” (quota 10 raggiunta grazie al “prestito”, temporaneo, di una senatrice triestina, Rojc, del PD) dovrebbe consentire il segnale di disco verde al “Conte ter”.

Necessari, tuttavia, anche i voti dei renziani, che li darebbero all’ex “nemico”, Conte, solo in cambio, almeno, di 2 ministeri di prestigio, Esteri e Interno, per Rosato e la Boschi... Oggi l’ex premier spiegherà la sua posizione a Mattarella, designato al Quirinale proprio dall’ex Sindaco di Firenze, che fece cadere le candidature di Prodi e Marini.

Situazione molto incerta. Renzi ha definito “scandalosa” la creazione di gruppi improvvisatiIeri, dopo Cusin e la Rossi, già “badante” di nonno Berlusconi, è passato con Conte anche un altro ex forzista, il sen.pugliese Luigi Vitali. Dopo una notte di dubbi e di telefonate, Intorno alle 9,30 di stamane, il ripensamento di Luigi Vitali. Nella serata di ieri, l’annuncio del sostegno a Conte. Oggi la retromarcia del senatore pugliese di “Forza Italia” : niet “Scilipotate” :“Mi hanno chiamato nonno Berlusconi e Salvini, resto all’opposizione ”.

Come ha osservato Gaia Tortora, la vice di Chicco Mentana al tg de “la 7”, mettere nelle condizioni una esponente politica di “prestarsi” per fare numero per un gruppo, altro dal suo, non ha dignità politica.Non è un bello spettacolo. Credo neanche per Mattarella”.

E, forse, sarebbe necessario un autorevole e fermo stop del Colle al trasformismo, certo, non dato con la decisione di ricevere, già stamane, questi 10 “costruttori”, in primis, della continuazione della legislatura e della loro permanenza in Parlamento....