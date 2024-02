Vittorio Sgarbi choc: "Mi dimetto da sottosegretario alla Cultura". L'annuncio

Alla fine, dopo l'insistenza di molti, sono arrivate. Parliamo delle dimissioni annunciate da Vittorio Sgarbi durante l'evento "La Ripartenza" organizzato da Nicola Porro a Milano da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. “Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni”.

Le reali motivazioni della decisione è ancora presto per dire quali siano, certo questo pare essere l’epilogo politico di una vicenda che continua sotto il profilo giudiziario, con l’inchiesta – attualmente in mano alla procura di Macerata – legata al quadro di Manetti rubato nel 2013, e che ha avuto una deriva mediatica, dopo le urla e gli insulti l'intervista volgari che Sgarbi ha rivolto al giornalista Manuele Bonaccorsi di Report. Proprio a tal proposito, durante l'evento, Sgarbi ha risposto a chi gli chiedeva che immagine arriva all'estero di lui dopo l’inchiesta pubblicata da Report: “Dobbiamo chiederlo all'estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista, quindi, quelle erano immagini rubate”. Per Sgarbi “uno nel suo privato può dire quello che vuole. Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque”, ha aggiunto. “Non rifarei l'intervista anche perché - ha concluso - non l'ho fatta. E comunque il giornalista non morirà per questo”.

“Mi dimetto e lo faccio per voi” ha detto Sgarbi durante la sua lecture su Michelangelo, spiegando che “l'Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che ha accolto due lettere anonime inviate dal ministro della Cultura, in cui c'era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro. Ecco perchè adesso sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario".

“È un colpo di teatro, sono due ore che medito se farlo o se non farlo”. La legge “consente che io, attraverso il Tar, indichi quelle cose che ho detto” ossia “che non può essere in conflitto di interessi chi non ha un lavoro, chi non fa l'attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore e come sovrintendente. Io ho fatto occasionalmente, le occasioni possono anche essere quotidiane, conferenze come questa”. Questa conferenza, “secondo quello che l'Antitrust mi ha inviato, sarebbe incompatibile, illecita, fuorilegge”. Quindi, “per evitare che tutti voi siate complici di un reato, io parlo da questo momento libero del mio mandato di sottosegretario. Avete comunque un ministro e altri sottosegretari e io - ha concluso - riparto” e “da ora in avanti potro andare in tv e fare conferenze", ha concluso Sgarbi.