Ius Scholae, anche Zaia dice no: "Ma chi ha i requisiti diventi subito italiano"

Zaia: "Trovo legittimo che ci possa essere una discussione sulla cittadinanza, rispetto le idee di tutti ma non sono nemmeno per lo Ius soli"



"Come sempre nel nostro Paese si parte da riflessioni molto ideologiche e poco pratiche. Penso che prima di parlare di Ius scholae o Ius soli si dovrebbe ragionare su che valore diamo alla cittadinanza italiana e sull'opportunità di accettare o meno il doppio passaporto". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista a 'la Repubblica'.



"Le ultime carte che ho visto sul progetto Ius scholae - sottolinea - prevedevano la cittadinanza per chi ha fatto un percorso scolastico di almeno 10 anni. Facendo due conti: a 6 anni iniziano con la elementare, più 10 anni fanno 16. A 18 quegli stessi ragazze e ragazzi possono richiedere la cittadinanza italiana. Ed è a questo punto della faccenda che c'è il vero problema" perché "raggiunti 10 anni di vita in Italia e la maggiore età, e pretesa la conoscenza della lingua italiana, bisogna velocizzare le procedure per ottenere la cittadinanza". Secondo Zaia "in questo l'Italia è colpevole, perché chi fa domanda aspetta anche 3 o 4 anni".



"Trovo legittimo che ci possa essere una discussione sulla cittadinanza, rispetto le idee di tutti ma non sono nemmeno per lo Ius soli. Se poi qualcuno vuole discutere facciamolo uscendo dalle solite categorie, destra contro sinistra", osserva il presidente della Regione Veneto secondo il quale Forza Italia "è libera di esprimere la sua opinione. Ad utile contributo io porto questa riflessione ma usciamo dal tema del colore della pelle e degli sbarchi. Io sto parlando anche di un cittadino americano, piuttosto che giapponese o austriaco. Non buttiamola sempre sul razzismo".