Sanremo, Sgarbi: "Zelensky? Velina di Amadeus". Di' la tua: vota

Zelensky al Festival di Sanremo 2023, Sgarbi: "Dovrebbe essere proprio il presidente ucraino a scegliere di non partecipare per non essere in qualche modo utilizzato"

SONDAGGIO/ E' giusto e opportuno che il presidente ucraino Zelensky partecipi al Festival di Sanremo? VOTA "Zelensky farebbe bene a non partecipare al Festival di Sanremo per non essere utilizzato come una velina da Amadeus". Sono le parole del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi , interpellato da Affaritaliani.it in merito alla presenza del presidente ucraino su Rai 1 nella serata finale del Festival di sabato 11 febbraio.

"Il dramma del popolo ucraino è ormai noto in tutto il mondo, Italia inclusa, e non può essere utilizzata la presenza di Zelensky al Festival per cercare un maggior successo in termini di ascolti", spiega Sgarbi. Che aggiunge: "Dovrebbe essere proprio il presidente ucraino a scegliere di non partecipare per non essere in qualche modo utilizzato. La sua battaglia è nota in Italia e nel mondo e non c'è bisogno di intervenire al Festival. Comunicando a Sanremo ciò che ormai tutti noi sappiamo c'è il rischio di essere strumentalizzato", conclude il sottosegretario alla Cultura.