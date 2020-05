Zingaretti: "Urne se cade il governo. Bellanova? Un problema di visibilità..."

"Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se questo governo non ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24.



Fase 2: Zingaretti, troppe polemiche. Cosi' politica perde senso - Si riallaccia all'imprenditore di Napoli suicida ieri, come "ennesima conferma che in questo momento c'e' un eccesso di polemica politica mentre la politica deve, invece, concentrarsi sulla concretezza condizione umana e imprenditoriale degli italiani". Nicola Zingaretti, intervistato a Skytg24, avverte che "il compito di chi governa, e anche di chi e' all'opposizione", e' lavorare alle misure per la ripartenza perche' "se la politica si allontana da questa condizione umana - avverte il segretario Pd - allora non ha piu' senso".

FASE2: ZINGARETTI, 'BELLANOVA PONE TEMA GIUSTO, RIGIDITA' DOVUTE A VISIBILITA' POLITICA' - Sulla regolarizzazione dei migranti "penso e spero si trovi una soluzione. L'impianto della ministra Bellanova è corretto. E' una esigenza nazionale, produttiva, di umanità, di sicurezza. C'è un eccesso di rigidità più dovuto a visibilità politica che alla concretezza delle misure prese". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.

Dl Maggio: Zingaretti, ipotesi Catalfo mai discussa - Quella della riduzione dell'orario di lavoro a parita' di reddito "e' un'idea del ministro legittima. Non e' mai stata discussa in nessuna sede". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24.