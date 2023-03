Praja, Papeete, The Beach, FAM, Domus o Gardacqua?

Come sarà la primavera / estate 2023? E' già chiaro. Sarà un periodo di relax e divertimento.Dopo l'esperienza infinita della pandemia, sarà finalmente momento giusto per staccare dalla routine e vivere momenti magici. E' una sorta di vendetta, che non spinge verso gli eccessi, ma semplicemente relax e sorrisi con gli amici.

A Gallipoli, la capitale del divertimento del Sud Italia e non solo già si parla dell'estate '23 firmata Praja. Gestita da Musicaeparole, una delle realtà più importanti nel divertimento italiano, la Praja non è solo l'unica grande disco italiana ad essere aperta sette notti su sette in luglio e agosto. Visto che si trova a Baia Verde, una delle spiagge più belle di tutto il Salento, apre anche ogni pomeriggio, per far ascoltare e far ballare buona musica al tramonto, come a completare una giornata di sole perfetta. Ogni notte è un sogno, con top dj ed artisti come Mara Sattei, già confermata il 12 agosto.

E che succede tra Sicilia, a Zagarella (Palermo) e a Sharm El Sheikh? Il divertimento firmato The Beach Luxury Club si rinnova a Sharm proprio da Pasqua, in Italia qualche settimana dopo. Il brand di Manuel Dallori punta dritto sull'intrattenimento del futuro, con nuovi spazi per pool party deluxe a Sharm e tante proposte sempre diverse anche in Sicilia. "L'obiettivo era quello di interpretare e trasportare elementi caratteristici della natura all’interno della nostra location”, spiega Dallori. Quindi a Sharm si trovano arredi comodi di design, tanto verde sia nelle passerelle sia sulle scale principali e pure un nuovo palco dedicato ai dinner show. La sera è la casa di 12 artisti internazionali, mentre durante il giorno accoglie 6 tavoli esclusivi con vista mare. In Sicilia cambia solo la location, il livello è altissimo, come sempre.

Sull'Adriatico, eccoci a Milano Marittima. Come sempre, l'estate inizia già a primavera, con Pasqua Marittima, ovviamente al celeberrimo Papeete Beach, Con i suoi party in spiaggia dedicati a tutte le età, da zero a 99, anni. Al mattino è "solo" un bagno come tanti altri, ovvero ma con qualcosa in più, ovvero servizi deluxe dedicati al benessere. Inoltre, al Papeete a pranzo si mangiano piatti d'eccellenza. Le delizie dello chef Vincenzo Caputo fondono sapori partenopei con la tradizione romagnola e influenze internazionali, con una grande attenzione alla sostenibilità.

Chiudiamo con tre spazi d'eccellenza perfetti per rilassarsi alla sera o nel pomeriggio dopo aver vissuto le bellezze di Bergamo e Brescia, Capitali Italiane della Cultura 2023.Chi cerca un dinner & dance deluxe può fare una sosta di stile, e gourmet, al FAMdi Desenzano sul Garda bresciano. Tra i party ecco, Colazione da Tiffany, tra i musicisti sul palco c'è l'eccellente Maurizio Danesi. La cucina spazia da crudi di mare a tante specialità alla griglia. Chi vuol vivere un'esperienza luxury e divertimento al centro della scena è accontenato.

Passando alla sponda veronese, chi cerca un'oasi di pace e benessere può fermarsi a Gardacqua, a Garda. E' un centro benessere che spesso propone trattamenti con tamburi sciamanici e punta su un relax decisamente personalizzato, da vivere anche in coppia. Il grande parco verde e la disponibilità del personale fanno si che molti degli ospiti arrivino qui da tutta Europa.

In pieno centro di Bergamo, tra il caos del traffico, ecco un'altra oasi di pace, Domus Drink Food Lab. Prende vita in un'ala del meraviglioso Palazzo Camozzi, che incarna l'essenza della città ma allo stesso tempo sembra catapultarsi in un'altra dimensione, lontana da ogni fonte di stress. Perfetto in primavera ed estate, grazie al fresco giardino propone pausa pranzo, cena e l'after dinner d'eccellenza. Basta poco, a volte, per rilassarsi davvero e ripartire sorridenti e riposati.