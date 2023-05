Modugno conferenza: 'Ma le donne erediteranno la Terra?'

Ha per titolo “Ma le donne erediteranno la Terra?” la conferenza che l’associazione “Rinascita per Modugno” organizza per giovedì 26 maggio alle 18.30 alla sala “Beatrice Romita”, al comando della polizia municipale (via Maranda, 52).

All’incontro, il cui nome rimanda all’omonimo titolo di un fortunato libro del giornalista del “Corriere della sera” Aldo Cazzullo, vedrà la presenza di illustri relatori e ospiti. Ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Nicola Bonasia e della vicepresidente della Commissione consiliare per le Pari opportunità Rosaria Vitrano.

Gli interventi, moderati dal presidente di “Rinascita per Modugno”, Antonio Stragapede, saranno di Lella Ruccia, consigliera di Parità della Regione Puglia e di Stella Sanseverino, consigliera di Parità della Città metropolitana di Bari.

Non mancheranno, inoltre, numerose testimonianze di importanti esponenti femminili in fondamentali settori lavorativi strategici e quindi Maria Grazia Altavilla, Ivana Angiulli, Mariella Bartoli, Carla Capodiferro, Giovanna Castrovilli, Maria D’Attolico, Luciana De Bari, Mariella De Feudis, Lydia De Leonardis, Erica Favia, Cettina Fazio Bonina, Irene Ricci.

