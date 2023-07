Savelletri, il 'Lady Moura' all'ancora delle coste pugliesi

Ormai le coste pugliesi sono una passerella permanente per il jet-set internazionale, che fa bella mostra di panfili, yatch e imbarcazioni varie. Tanto da non fare più notizia o addirittura generare confusione, scambiando sauditi per messicani, magnati per arrivisti e ticoon per marinai da week-end.

L'ultimo avvistamento a Savelletri (Br) - Distretto del Lusso pugliese - riguarda il superyacht Lady Moura, di proprietà privata, costruito nel 1990 da Blohm & Voss, una società di costruzioni navali tedesca.

Si tratta di uno dei più grandi superyacht privati ​​al mondo (forse il nono per grandezza), con una lunghezza di poco più di 134 metri (440 piedi). Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno' - Brindisi, Lady Moura è di proprietà del miliardario saudita Nasser Al-Rashid ed è spesso vista nel Mediterraneo e nei Caraibi.

Lo yacht - talvolta accreditato ad un magnate messicano - è utilizzato principalmente per il tempo libero e l'intrattenimento e dispone di servizi di lusso come eliporto, vasca idromassaggio, sauna, spa, piscina e un grande cinema.