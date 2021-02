Petizioni: le Partite Iva sempre più presenti in Parlamento

In data 22 febbraio 2021, sono state annunciate le petizioni numero 668, 669 e 670 all'assemblea della sesta commissione (finanze e tesoro) della Camera dei Deputati, con P.I.N. - Partite Iva Nazionali che chiede disposizioni volte a prorogare il termine relativo all'obbligo di adozione del registratore di cassa telematico nonché della data di avvio della lotteria degli scontrini ed anche modifiche alle norme in materia di lotteria degli scontrini e al così detto piano cashless.

Nella medesima petizione, ci informa il presidente di P.I.N., Antonio Sorrento, sono state richieste modifiche alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate che prevede il riconoscimento di incentivi ai dipendenti basati sull’attività degli accertamenti fiscali .

In poche parole, ci spiega il Presidente Antonio Sorrento, la soluzione sta nel migliorare il rapporto e quindi la comunicazione che intercorre tra contribuenti e fisco, evitando quindi inutili ricorsi e contenziosi che il più delle volte per via delle oggettive lungaggini riducono sul lastrico il titolare d'impresa o contribuente che sia.

P.I.N. chiede da tempo di istituire una figura che possa fungere sia da “controllore” dell’attività del Fisco ma anche da garante che possa vigilare e porre rimedio alle disfunzioni e agli errori palesi nei confronti dei contribuenti.

Infine, il Presidente Sorrento ringrazia il Comitato tecnico scientifico (CTS) per il grande lavoro svolto - Comitato che, ribadisce, risulta composto da professionisti di alto valore e professionalità – e ringrazia altresì tutte le associazioni di categoria che con unione di intenti incassano, giorno dopo giorno, importanti risultati per l'intero comparto produttivo del nostro Paese.