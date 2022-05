Salute: un italiano su due in sovrappeso, obesità diffusa anche tra i bambini

Obesità e sovrappeso, fattori di rischio sempre più elevato per la salute in Europa

Quasi 1 italiano su 2 ha un peso eccessivo, 1 su 5 fuma, 1 su 3 non pratica attività fisica. Sono i dati salienti dell'indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" dell'Istat dedicata ai fattori di rischio per la salute. Secondo la rilevazione condotta nel 2021 su 45mila persone, il 46,2% la popolazione di età superiore ai 18 anni è in eccesso di peso (34,2% in sovrappeso, 12,0% obeso); il 19% degli ultra-14enni è fumatore e il 24% un ex-fumatore. Non pratica sport il 33,7% della popolazione con più di 3 anni, mentre il 66,3% di chi ha più di 11 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno.

Salute, Oms: in Italia il 42% bambini è obeso

Proprio l'altro ieri, il Rapporto europeo sull'obesità regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità 2022 ha pubblicato dati allarmanti anche nella fascia d'età 5-9 anni. Infatti, in Italia il 42% dei bambini nella fascia è in sovrappeso e il 17,8% è obeso. È quanto emerge alle tabelle contenute nel nuovo Rapporto europeo sull'obesità regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità 2022, rilasciato oggi, che avverte dei gravi rischi per la salute associati all'aumento dei livelli di obesità. Il dato sui bambini italiani è il più alto d'Europa insieme alla Grecia al 41%). Secondo il report, quasi due terzi degli adulti e un bambino su 3 nella regione europea dell'Oms vivono con sovrappeso o obesità.

I tassi sono ancora in crescita. Il nuovo Rapporto europeo sull'obesità regionale dell'Oms 2022, rilasciato oggi, avverte dei gravi rischi per la salute associati all'aumento dei livelli di obesità. L'obesità è tra i principali determinanti di mortee disabilità in Europa, la condizione è causa di 13 diversi tipi di cancro e deve essere curata e gestita da team multidisciplinari.