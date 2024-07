Scuola, troppe irregolarità in Sicilia: diplomi facili, revocati 24 corsi

Scuola paritarie in Sicilia: revocati 24 corsi di studio perché pieni di irregolarità. In tutto sono 40 sui 45 controllati nelle scuole siciliane

Nei mesi scorsi, l'ufficio scolastico della Regione Sicilia ha svolto dei controlli sui diplomi facili dati nelle scuole paritarie su disposizione dell’assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana guidato da Mimmo Turano (Lega). Oggi, mercoledì 31 luglio, è stato deciso che per 24 corsi sarà revocato l'accreditamento alle 20 scuole paritarie presenti in Sicilia. Per altri dieci corsi, invece, la Regione sta finendo l'istruttoria per la revoca. Le irregolarità emerse sono, in realtà, in 40 dei 45 corsi controllati e riguardano soprattutto la gestione degli esami di idoneità e di maturità. Nove posizioni, poi, devono ancora essere definite dall'assessorato guidato da Mimmo Turano.

Turano ha passato al setaccio istituti siciliani storici come il Platone, il Pitagora, il Majoarana, il Newton, il Dante Alighieri, e molti altri, facendo emergere un sistema che secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, andava messo in ordine. Come riporta il Giornale di Sicilia, Mimmo Turano ha spiegato: "Repulisti? No, stiamo solo facendo rispettare la legge e affermando un principio sacrosanto e cioè che il diploma e tutti gli altri successi scolastici si conquistano con il merito che è fatto di studio e impegno. Abbiamo fatto solamente il nostro dovere, il nostro obiettivo non è solo affermare la legalità nel mondo della scuola, ma anche di proteggere tutte le scuole paritarie che fanno un lavoro prezioso".