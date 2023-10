Nel nuovo e difficile mondo della Rete, ultimamente si sente spesso parlare di business online, una nuova “moda” iniziata poco tempo fa; tra i vari trend ci sono vere e proprie storie di successo, come quella di Beatrice Crippa, 23enne che, partendo da zero, ha capito come sfruttare al meglio le opportunità, diventando una vera e propria imprenditrice e arrivando ad avere studenti provenienti da ogni parte d’Italia.

Ma facciamo un passo indietro; Beatrice si definisce una ragazza “intraprendente, con voglia di fare e crescere” ma come ha fatto una giovanissima donna come tante altre ad affermarsi in questo mondo così complicato?

“Tutto é iniziato tempo fa con questa grande opportunità che mi é stata data, cioè iniziare a lavorare per una azienda come setter”

Chi é un setter?

“E’ colei o colui che prende in gestione le chat dei vari profili social dell’imprenditore per cui lavora, che può essere un fitness coach, un mental coach o anche più semplicemente un brand che crea gioielli personalizzati, andando così a mettere le basi del rapporto iniziale tra cliente e imprenditore”- afferma Beatrice-“nulla di complicato, basta avere voglia di crescere e fame di successo”.Dopo svariati mesi di lavoro con una delle aziende cardini in Italia si é resa conto che la richiesta di figure come la sua, all’interno delle varie aziende online, stava aumentando sempre di più.

Beatrice si é trovata ad avere così tanto lavoro, senza nessuno con le competenze giuste per svolgere parte del suo operato.Da qui nasce l’idea di fondare la Setter University, un vero e proprio corso, con un coach personale reperibile 24h su 7; un corso che lei stessa (ovviamente con l’aiuto del suo team) ha creato, dove grazie alla sua esperienza rivela tutti i trucchi e i segreti per riuscire a sfondare come setter nel mondo delle aziende online.

“La cosa che mi rende più orgogliosa è ricevere messaggi di gratificazione da parte dei miei studenti, perché così mi rendo effettivamente conto di quante persone sto aiutando ad uscire da quel limbo della loro routine”-aggiunge Beatrice.

Si perché da quando ha creato la Setter University ad oggi, ha studenti e studentesse da tutta Italia, che, grazie ai suoi consigli e all’aiuto dei coach, sono riusciti a rivoluzionare là propria situazione economica e di conseguenza anche le proprie abitudini

.“L’obiettivo della setter University é quello di uscire dalla solita routine alla quale siamo abituati e iniziare a far capire che nel 2023 le strade da poter intraprendere per riuscire ad essere veramente padroni della propria vita, grazie al mondo dell’online, esistono e si stanno espandendo sempre più; io sono tanto orgogliosa di aver aiutato e di continuare ad aiutare persone, che come accadeva a me agli inizi, fanno fatica a comprendere e a credere nel potenziale che ognuno di noi ha per crearsi la propria indipendenza da zero”