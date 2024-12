"10 anni di Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus", l'evento benefico

Serata di forti emozioni lo scorso sabato a Gorgonzola, dove presso l’Oratorio San Carlo, con il patrocinio del Comune, si è tenuto l’evento “10 anni di Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus”, voluto fortemente dalla tribute band "Serie B…Tols" e dai volontari dell'associazione. Coriandoli per Shanti Bhavan si batte da sempre per il diritto all’istruzione e supporta concretamente la scuola residenziale di Shanti Bhavan, fondata dal Dott. Abramah George, in India, nella regione del Tamil Nadu, ad est di Bangalore. Dopo un ricco aperitivo offerto ai più dei 100 presenti, la serata è entrata subito nel vivo con il discorso introduttivo di Ilaria Scaccabarozzi, sindaco della città.

Il microfono è poi passato nelle mani di Massimo Panceri, presidente dell’associazione che ha illustrato le attività realizzate in questi 10 anni. La prima tra queste, il progetto dentale, in favore dei bambini di Shanti Bhavan, va ascritto al Dott. Sergio Mapelli, scomparso nel 2021, di cui la figlia Cecilia ha ricordato con commozione la figura, ripercorrendo gli indelebili ricordi del loro viaggio in India. Ai progetti dentale e sanitario si sono poi aggiunti negli anni anche quelli musicali, di ballo e sportivi. Le parole hanno poi lasciato spazio ai videomessaggi che alcuni ragazzi di Shanti Bhavan hanno voluto inviare ai volontari per ringraziarli per il supporto economico e umano fondamentale per il loro percorso di crescita. Un supporto che li ha aiutati a diventare cittadini del mondo, sottraendoli di fatto a un destino di povertà e miseria.





Tra i video proiettati in sala particolare commozione ha destato nei presenti quello relativo al discorso tenuto nell’autunno del 2016 dal Dott. Abraham George agli studenti dell’Istituto Santa Maria Ausiliatrice di Milano, in cui insegna Samuele Ferrarese, uno dei volontari dell’associazione. In quel discorso illuminato il fondatore di Shanti Bhavan parla di solidarietà attiva, alimentata con il lavoro quotidiano, del ruolo fondamentale dell’istruzione quale strumento per interrompere il circolo vizioso della povertà, e del significato della vita, che vale la pena di essere vissuta solo se spesa al servizio di chi ha bisogno di aiuto. L’attenzione si è poi spostata sulla mostra fotografica “Supereroi, proteggiamo i bambini insieme”, un’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato e sostenuta da Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus al fine di sottolineare il lavoro svolto dagli agenti nel contrasto della pedopornografia, dell’abuso e dell’adescamento online dei minori. In coda l’intervento di Rebecca, Valeria e Claudia, tre giovani ragazze neo-laureate in Odontoiatria e Medicina che sono state la scorsa estate a Shanti Bhavan e che hanno raccontato la loro esperienza nel campus e di come si stia completando la realizzazione di una nuova scuola, Shanti Bhavan 2.





Il taglio della torta celebrativa dei 10 anni di attività di Coriandoli ha fatto poi da prologo al concerto dei “Serie B…Tols”, tribute band che conta ben 8 elementi che si è esibita sul palco nelle cover dei brani di successo dei Beatles. Un finale in musica che ha allietato una serata dal forte impatto emotivo in cui Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus ha rinnovato il suo impegno in favore dei più deboli grazie ai fondi raccolti sabato scorso e a quelli che raccoglierà con le donazioni del 5 per mille.