Disabili discriminati a Chieti. Video, foto e perizia. Il caso

Lo scrivente ragazzo disabile costretto a vivere su sedia a rotelle di 34 anni



Espongo la seguente problematica

In Chieti nello specifico mi riferisco ai parcheggi destinati al Tribunale di Chieti presenti dietro al palazzo di Giustizia sono presenti solo 2 posti auto riservati a disabili e 32 posti auto riservati alla polizia giudiziaria





Ancora oggi si discrimina il disabile attraverso le barriere architettoniche (vedi mie foto e video) in edifici pubblici di notevole rilevanza. Credo personalmente che Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica»

Non ci sono parole per descrivere tale situazione, provo personalmente una grande amarezza e delusione nel vedere ancora oggi tutto questo. Non si può calpestare la dignità di chi soffre in questo modo.









Come è facile da intuire, dalla perizia tecnica allegata in atti il portatore di handicap che usufruisce del posto auto, una volta sceso dall'auto, per raggiungere gli uffici del vicino tribunale/o il centro cittadino deve necessariamente occupare la sede stradale con tutti rischi del caso , infatti anche nel percorso che dal parcheggio arriva agli uffici giudiziari sono presenti ostacoli che rendono il marciapiede del tutto inutilizzabile per la presenza di pali di grosse dimensioni che fanno parte dell'impianto filoviario cittadino, posizionati in modo da impedire il passaggio ad una persona con sedia a ruote. ( così come spiegato nella perizia tecnica allegata alla presente).



Rapino (Chieti)







Lorenzo Torto Rapino (Chieti)