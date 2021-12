Sondaggio Sky Tg24, il 50% della "Next Generation" ha fiducia nel futuro

Sondaggio Sky Tg24, il 50% dei giovani intervistati crede positivamente nel proprio futuro

Il 50% dei giovani italiani ha fiducia nel futuro (7% molta, 43% abbastanza) contro il 47% che non ne ha (44% poca, 3% per niente), con un 3% del campione che non sa cosa rispondere. Molto più ampia è però la fetta di chi non si sente valorizzato dal proprio Paese, ben il 73% (poco per il 54% e per nulla per il 19%), contro una più esigua fetta del 26% che si sente molto (6%) o abbastanza (20%) valorizzato. Non sa l’1% del campione.

Sono questi alcuni dei risultati emersi da un sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 in cui sono state approfondite le opinioni di giovani italiani tra i 16 e i 25 anni, diffuso oggi dalla testata in occasione dell’evento Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento del canale di news che, in questa edizione, è dedicato proprio alla “Next Generation”.

Entrando più nel profondo, la ricerca ha chiesto agli intervistati quali siano le cose che maggiormente frenano la loro realizzazione, potendo indicare fino a tre risposte: è emerso che per il 48% il problema maggiore è dato dalla precarietà e scarsa retribuzione dei lavori, mentre per il 42% è la scarsità di posti di lavoro per i giovani, per il 38% il problema sono le posizioni di potere ricoperte quasi solo da persone anziane mentre per il 25% scuola e università italiana non formano abbastanza e, sempre per il 25%, le aspettative sociali non coincidono con la realtà.

Per il 21% è un problema la scarsità di borse di studio, mentre per il 14% lo è l’assenza di associazioni e gruppi per i giovani. Per il 12% i giovani pensano troppo alla tecnologia e per l’11% le famiglie troppo protettive. Per il 10% infine i giovani sono pigri e svogliati. Risponde altro il 2% del campione e non sa cosa rispondere l’1%.