9 maggio 1980/2020: 40 anni di stranieri in Serie A per un Top 11 da sogno!

Il 9 maggio del 1980 la Figc ufficializzava la riapertura delle frontiere. Il tronfo della nazionale azzurra al mondiale del 1966 aveva spinto i vertici del calcio a bloccare i nuovi acquisti all'estero, nel tentativo di valorizzare i talenti nostrani.

Solo gli stranieri già in forza alle nostre squadre prima del blocco hanno potuto continuare a giocare in Serie A, ma dopo il ritiro del brasiliano Sergio Clerici il campionato 1978/79 fu il primo con solo italiani in campo.

Due stagioni di assoluta autarchia, i tempi erano maturi per tornare a setacciare campioni in giro per il mondo.

E l'inizio è stato davvero folgorante, con gli arrivi di Falcao (Roma), Krol (Napoli) e Brady (Juve) a inaugurare la serie. Inzialmente c'era il limite di un solo straniero per squadra, innalzato a due nel 1982 e a tre nel 1988.

Poi è arrivata la sentenza-Bosman, la liberalizzazione dei giocatori comunitari e una vera e propria valanga di campioni, da ogni angolo del pianeta.

A cavallo tra gli anni '80 e '90 il campionato italiano era una specie di campionato per mondo, dove si esibivano i migliori in assoluto.

Zico e Junior, stelle del mitico Brasile 1982, giocavano rispettivamente nell'Udinese e nel Torino... e nemmeno sono entrati in questa Top 11, che peraltro esclude anche fenomeni come Batistuta e Shevchenko. E la lista potrebbe continuare a lungo.

Questo perché, al di là di numerosi "bidoni" mitologici, arrivati in tutte le epoche, le nostre squadre hanno veramente potuto contare sulla crème del pallone. Per farne una squadra con un equilibrio tattico accettabile c'è voluta qualche alchimia, ma il risultato è davvero da urlo.

Ecco le nostre scelte, ruolo per ruolo:

Portiere: DIDA (Brasile)

Nei primi anni del Millennio è stato il miglior portiere del mondo, nonostante la dura concorrenza di Buffon. La più importante sfida diretta tra i due numeri 1 ha visto il Milan conquistare la Champions League 2003 proprio contro la Juve, grazie anche ai tre rigori parati dal brasiliano, che l'estate precedente aveva vinto il titolo iridato con la Seleçao.





Terzino destro: CAFU (Brasile)

Dopo lo Scudetto vinto con la Roma nel 2001, "Pendolino" è stato capitano del Brasile campione del mondo 2002, per poi trasferirsi al Milan, dove ha arricchito il suo palmarès con un mondiale per club, una Champions, due Supercoppe europee, uno Scudetto e una Supercoppa italiana.





Difensore centrale: LOTHAR MATTHAEUS (Germania)

I suoi anni d'oro lo hanno visto troneggiare a centrocampo, vincendo lo Scudetto dei record con l'Inter nel 1989 e il mondiale con la sua nazionale l'estate successiva. Prò piazzarlo in difesa non è solo una alchimia tattica, per lasciare spazio ad altri fenomeni: proprio in questa posizione ha concluso la sua carriera, alla bella età di 40 anni.

Difensore centrale: RUUD KROL (Olanda)

Con l'Ajax ha vinto tutto, compresa la Coppa Campioni (contro la Juventus) e la Coppa Intercontinentale. Con la nazionale olandese ha preso parte a due mondiali, nel 1974 e nel 1978, perdendo in entrambi i casi la finale contro la squadra di casa. Dopo una breve parentesi negli USA, è arrivato a rilanciare un Napoli che con lui è arrivato al terzo posto nel 1981 e al quarto nel 1982. Se non si fosse infortunato, forse lo Scudetto sarebbe arrivato prima.





Terzino sinistro: ANDREAS BREHME (Germania)

In quattro anni con l'Inter, dal 1988 al 1992, ha vinto lo Scudetto di record, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. E' però rimasto nella storia per un'altra impresa: il calcio di rigore che ha consentito alla "Mannschaft" di battere l'Argentina di Maradona e conquistare il mondiale di Italia '90. Un rigore decisamente discutibile, concesso a cinque minuti dalla fine e sorprendentemente calciato col piede "sbagliato", il destro.