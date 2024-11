Tennis, Sinner super star: vince in finale con l'americano Fritz e porta a casa l'ATP

Tennis, Jannik Sinner super star in finale degli ATP contro Fritz, una vittoria in due set contro l'americano che gli vale l'ennesimo trofeo stagionale

Più che un campione è un mostro. Jannik Sinner ha stravinto contro Taylor Fritz in finale e si aggiudica gli ATP. Un risultato importantissimo che porta ancora più in alto la stella del fenomeno del tennis tricolore. Ace a ripetizione, dritti oltre i 225 km/h, rovesci da brivido e una gestione della partita incredibile. Quando Jannik sente l'odore di finale diventa una bestia famelica capace di annientare l'avversario. Questa sera sul campo azzurro gli sono bastati due set per rendere ridicolo un rivale come l'americano Fritz.

Ma con Sinner oggi non c'era storia. Troppo forte per tutti, un marziano con la racchetta capace di battere chiunque con una facilità impressionante. Era dai tempi di Feder che non si vedeva un tennis così: nonostante le differenze con lo svizzero, naturalmente, perché Sinner ha un gioco tutto suo, una potenza unica e una capacità di raggiungere dei punti del campo inarrivabili per qualunque altro umano.

La partita, come detto, è stata pressochè a senso unico: seppure all'inizio Fritz avesse tentato di dettare il ritmo non ha mai superato l'italiano che, di fatto, ha giocato un po' al gatto col topo. Bellissima partita e soprattutto una sfida alla Sinner: nel momento clou della partita non scende mai di livello e non lascia spazio a chi ha di fronte. Un campione, un giocatore unico, un eroe italiano che oggi ha messo l'ennesimo mattoncino di una costruzione fatta di successi. E, ricordiamolo, ha solo 23 anni.

