Accordo Liga-CVC, il Real Madrid si insinua: Pérez spinge per JP Morgan

Accordo Liga-CVC, il Real Madrid non ci sta: Florentino Pérez vuole l'americana JP Morgan

Arriva la controffensiva del Real Madrid per contrastare l’accordo tra la Liga spagnola e CVC Capital Partners. Il presidente dei Blancos, Florentino Pérez, ha finalizzato un’offerta finanziata dalla banca d’affari statunitense JP Morgan per sostituire l’accordo tra la Liga e il fondo d’investimento lussemburghese.

Il presidente del Real Madrid – ha svelato El Confidencial – vuole impedire agli altri club spagnoli di siglare l’accordo il 10 dicembre, il giorno dopo che la commissione delegata della LFP ha approvato l’intesa con il fondo, che verserà alle società risorse per circa 2 miliardi di euro.

Florentino Pérez ritiene che la sua proposta offra una migliore redditività per i 42 club che compongono la Prima e Seconda Divisione de LaLiga. Ma qual è il punto più caldo del nuovo accordo? Il periodo in cui l’investitore manterrà i proventi da diritti televisivi è ridotto a 25 anni, dimezzando i 50 anni parte del primo accordo con CVC.Altro punto da non scordare è la valutazione economica della Liga, che il fondo di investimento CVC mantiene a 24 miliardi di euro, mentre JP Morgan alza l'asticella a ben 30 miliardi in caso di accordo. Tuttavia, l’esatto contributo che fornirà l’istituto finanziario americano non è stato ancora reso noto.

L’opposizione del Real Madrid all’accordo con CVC si basa sul fatto che l’intesa dà accesso al fondo al patrimonio del club, impegnando l’11% dei nuovi contratti pubblicitari e televisivi. Oltre a considerarlo illegittimo, il Real sostiene che per questo accordo dovrebbe consultarsi con i soci del club.

La banca statunitense JP Morgan, che punta a diventare protagonista in Liga, è diventata regolare finanziatore del presidente del Real Madrid dopo essersi fatta carico, insieme a Bank America, degli 800 milioni di euro di investimento per il nuovo Santiago Bernabéu. Inoltre, la società era coinvolta – sempre con il ruolo di finanziatore – nella realizzazione del progetto per la Superlega europea, capitanata tra l'altro proprio dal club dei Blancos.