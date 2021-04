Allegri-Juventus? Sale la pista Gasperini per la panchina bianconera

Allegri-Juventus? Attenti a Gasperini per la panchina bianconera

Tutti gli indizi portano a Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Eppure... Le voci legato al prossimo allenatore bianconero sono ancora discordanti. E se Giovanni Galeone è convinto che alla fine il suo amico Max e la Signora torneranno insieme, altri rumors raccontano di una situazione in divenire.

Tra i nomi spunta in alternativa ad Allegri (su cui è gira da qualche giorno anche una clamorosa pista Milan) addirittura quello di Gianpiero Gasperini. Potrebbe mai lasciare l'Atalanta con cui ha conquistato vittorie, qualificazioni in Champions League (dove un anno fa è arrivata ai quarti sfiorando l'impresa contro il Psg) e tanta gloria (sognando un trofeo: la Coppa Italia nella finale di maggio proprio contro la Juve...)?

Gasperini-Juventus e Juric-Atalanta

L'interesse nei suoi confronti che rimbalza da Torino è in grado di rimettere tutto in gioco. Come rinunciare alla sfida sulla panca bianconera? Proprio lui che si formò come allenatore nelle giovanili juventine. E la Dea? In caso di addio di Gasp, potrebbe andare all'assalto dell'allenatore che più gli assomiglia, il suo allievo Juric (il cui lavoro in questi anni al Verona è stato ottimo). In questo giro di panchine (con Sarri-vicino alla Roma e Spalletti in quota Napoli) continua a sperare nella conferma Andrea Pirlo: il Maestro però dovrà dare una svolta alla stagione conquistando la qualificazione Champions (fondamentale per i conti bianconeri) e vincendo la Coppa Italia. Contro Gasperini...