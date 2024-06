Allegri-Juventus risoluzione. Top club di Premier League chiama Max

Juventus, 'accordo con Allegri per la risoluzione del contratto'

Juventus Football Club e Massimiliano Allegri hanno comunicato "di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva". La società bianconera "nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale", spiega la nota del club.

Allegri-Manchester United? Le voci sul futuro dell'ex allenatore della Juventus

Allegri trova l'accordo con la Juventus e pensa al futuro: spunta l'ipotesi United. Max potrebbe tornare subito in panchina. Da settimane le voci sulle sirene dell'Arabia Saudita, in questi giorni anche voci sulla Lazio se dovesse arrivare la separazione tra il club romano e Igor Tudor. Ma, attenti a una clamorosa pista inglese. Un top club starebbe pensando ad Allegri secondo quanto riporta la Stampa: si tratta del Manchester United: Erik ten Hag, nonostante la vittoria in Coppa d'Inghilterra (battendo in finale il Manchester City di Guardiola e dopo un campionato deludente dei Red Devils (che hanno chiuso ottavi), non è sicuro di restare e in settimana scoprirà il suo destino. In caso di cambio ecco che potrebbe spuntare il nome di Allegri (che, ricordava la Gazzetta nelle scorse ore, ha assistito alla finale di Champions a Wembley a fianco di sir Alex Ferguson). Ma attenti anche a un'altra pista italiana: Roberto De Zerbi...