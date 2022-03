Amico dei Bambini: Dybala, Immobile, Pessina e... i premi

In occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato i premi 2021:

Amico dei Bambini, la serata con Ivan Zazzaroni e Barbara D'Urso

La serata, che si è svolta presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a Milano, è stata condotta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, e Barbara D'Urso, nota showgirl e conduttrice televisiva, con la partecipazione di Giusy Meloni, conduttrice di Sportitalia. Di fronte a un pubblico composto da addetti ai lavori, giornalisti e bambini, hanno ritirato il premio nelle rispettive categorie:

Amico dei Bambini: Dybala, Immobile, Juric, Massara e... I premi

Premio Presidente: Iervolino Danilo (Presidente Unione Sportiva Salernitana 1919)

Premio Direttore Sportivo Professionista: Massara Frederic (Direttore Sportivo AC Milan)

Premio Dirigente Professionista Emergente: Cherubini Federico (Football Director Juventus Football Club Spa)

Premio alla Carriera: Sabatini Walter (Direttore Sportivo Unione Sportiva Salernitana 1919)

Premio Allenatore Professionista: Juric Ivan (allenatore Torino Football Club)

Premio Allenatore Professionista Emergente: Dionisi Alessio (allenatore US Sassuolo)

Premio Calciatore Professionista: Calabria Davide (giocatore AC Milan)

Premio Calciatore Professionista: Dybala Paulo (giocatore Juventus Football Club Spa)

Premio Calciatore Professionista: Fazio Federico (giocatore Unione Sportiva Salernitana 1919)

Premio Calciatore Professionista: Immobile Ciro (giocatore SS Lazio)

Premio Giovane Calciatore Professionista: Pessina Matteo (giocatore Atalanta BC )

Premio Giovane Calciatore Professionista: Zanimacchia Luca (giocatore US Cremonese)

Premio Responsabile Settore Giovanile Professionista: Finardi Giancarlo (Coordinatore Attività Agonistica Settore Giovanile Atalanta BC)

Premio Allenatore Settore Giovanile Professionista: Abate Ignazio (Allenatore Allievi Nazionali U16 AC Milan)

Premio Responsabile Settore Giovanile Dilettanti: Rossi Marco (GS Arconatese 1926)

Premio Allenatore Dilettanti: Vaccaro Mariano (US Aldini Bariviera)

Premio Giornalista: Alberto Brandi (Direttore Sport Mediaset)

Premio Comitato: Piero Chiambretti (conduttore tv)

Torneo Amici dei Bambini, lo scopo benefico del torneo: #Bambinixlapace

Nel corso dell’evento è stato illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà alla campagna dell’Associazione Ai.Bi. - Amici dei Bambini: #BAMBINIxLAPACE. All’indomani della notizia dell’ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino, Ai.Bi. si è subito attivata per portare il proprio aiuto ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina, dove opera dal 1999. Oltre all’aiuto e all’assistenza ai bambini accolti negli istituti in Ucraina, Ai.Bi. sta partecipando all’allestimento di alcuni campi profughi (con reperimento di cibo, acqua, vestiti, coperte e beni di prima necessità, supporto psicologico e attività ludiche) nella confinante Moldovia, dove è altresì presente da oltre 16 anni.

Marco Griffini – Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini ha infatti sottolineato che: “In momenti come quelli che stiamo vivendo oggi, non riesco a non pensare continuamente a tutte quelle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che non hanno nemmeno il conforto di una famiglia. Il conforto di una voce rassicurante come quella di un padre, o la dolce carezza di una madre, capaci di allontanare dal cuore, anche se per un solo attimo, l’angoscia e la paura. Credo che sia nostro dovere, in questo momento, far sentire a tutti questi bambini e ragazzi che noi, padri, madri e famiglie, siamo al loro fianco. Che non li abbandoneremo e che la speranza, questa sì, non muore mai! E’ per loro che abbiamo lanciato la campagna #BAMBINIxLAPACE: un’iniziativa di emergenza e di solidarietà, rivolta ai bambini accolti negli istituti in Ucraina, alle famiglie in fuga dalla guerra che hanno trovato protezione nei campi profughi in Moldovia e ai bambini e alle famiglie che accoglieremo qui in Italia. Noi siamo piccoli, la sfida è grande, ma con l’aiuto di quanti ci sostengono sono convinto che ci riusciremo! Chiunque può sostenere #BAMBINIxLAPACE attraverso il sito di Ai.Bi. www.aibi.it con una donazione o aderendo al programma Adozione a Distanza Ucraina. Per comprendere meglio la situazione vorrei riportarvi la testimonianza di una nostra cooperante a Kiev, Masha Shkraba che si è impegnata, da subito, concretamente, per i più deboli come da anni fa: “Sono completamente contraria alla guerra; uno strumento che non ha alcun senso. Mai! Perché in guerra non ci sono vincitori, ci sono solo quelli che perdono. Io sono sicura: non combatterò mai! Non lo farò nemmeno per difendermi, perché non ha senso uccidere qualcuno per difendersi.”

Dopo Griffini ha preso la parola Massimiliano Borsani, Presidente dell’US Aldini Bariviera: “Ben ritrovati, l’anno scorso per ovvi motivi abbiamo dovuto rinunciare all’organizzazione di questa serata. Non ci siamo però abbattuti, anzi abbiamo incominciato a pensare a cosa fare per il 2022, con la speranza che il nuovo anno ci regalasse un po’ di normalità ed eccoci qua. Questa edizione per noi è molto particolare. Il 20 febbraio è venuto a mancare una delle colonne portanti del nostro club, Pierluigi Frosio. È entrato nella nostra famiglia 14 anni fa e in poco tempo ha conquistato tutti con la sua professionalità, gentilezza, umiltà e i suoi valori che l’hanno sempre contraddistinto nello sport e nella vita. A lui vorrei dedicare questa edizione, a lui e al popolo ucraino. Come ha sottolineato Griffini, appena la Russia ha invaso l’Ucraina abbiamo subito deciso di far qualcosa per il popolo ucraino e di donare il ricavato del torneo al progetto #BAMBINIxLAPACE. Non potevamo e non possiamo rimanere indifferenti a questa tragedia, per questo motivo invito tutti a partecipare al Torneo Amici dei Bambini”.

Torneo Amici dei Bambini, si parte il 6 aprile

Borsani ha concluso ringraziando tutti i presenti: “Barbara d’Urso e Ivan Zazzaroni per il loro supporto e la conduzione della serata, gli sponsor che non fanno mai mancare il loro prezioso contributo, la Confcommercio che ci ha permesso di svolgere l’evento in questo splendido palazzo e il mondo del calcio che, nonostante i mille impegni e la situazione particolare che stiamo vivendo, risponde sempre presente. Grazie a tutti gli ospiti e ai giornalisti che ci dedicano sempre tempo e spazio. Vi aspetto sui campi il 6 aprile: non mancate, è per una giusta causa”.

Riservato alla categoria Esordienti 2009, il torneo si svolgerà dal 6 aprile al 5 giugno 2022 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 36 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano AC Milan, FC Internazionale Milano, Hellas Verona FC e Torino FC.

