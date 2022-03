"Colesterolo? L'ho sconfitto con la palestra": il segreto di Schwarzenegger

Come ridurre i livelli di colesterolo cattivo

Il colesterolo è un problema per molte persone e anche Arnold Schwarzenegger, nonostante una forma fisica invidiabile a 74 anni, ne ha sofferto per diversi anni. L'ex attore, oggi apprezzato politico, ha spiegato il suo segreto: una dieta per l'80% vegetale e il costante allenamento per 6 giorni alla settimana, buona abitudine che ha conservato da quando era un culturista di successo, sette volte "Mister Olympia".

In questo modo, Schwarzenegger è riuscito a ridurre i suoi livelli di colesterolo LDL, noto anche come "colesterolo cattivo”, perché comporta un rischio maggiore di malattie cardiache: "Ora è così basso che il medico ha pensato che fosse quello di un’altra persona”. Una vera e propria scelta di vita per chi, nell'ottobre 2020 ha infatti subito il suo terzo intervento al cuore, con la sostituzione di una valvola aortica.

