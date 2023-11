Ancelotti, Brasile-Real Madrid: colpo di scena. Carletto, decisione clamorosa

Ancelotti-Brasile frenata

Carlo Ancelotti commissario tecnico del Brasile? Non è più così sicuro. "Ci sono molte chiacchiere e voci in giro, ma possono assicurarvi che in questo momento sto benissimo al Real Madrid e non ho intenzione di andare - aveva detto recentemente l'ex allenatore del Milan in un'intervista a Radio Anch'io Sport -. Abbiamo iniziato alla grande la stagione e speriamo di finirla al meglio possibile". Parole di circostanza? Forse no.

Nei mesi passati sembrava tutto fatto: Carletto alla guida del Real Madrid sino al termine della stagione e ct della Seleçao nel 2024 in un percorso che porta ai Mondiali del 2026 (si giocherà negli Usa, con match anche in Canada e Messico). La World Cup è il grande sogno e allo stesso un incubo gigantesco della Federcalcio verdeoro: la nazionale più vincente di sempre (5 contro i 4 trionfi di Italia e Germania e i 3 dell'Argentina) non alza la coppa dal 2002 (quando Rivaldo e Ronaldo il Fenomeno stesero i tedeschi). Due decenni di astinenza.

Ancelotti-Brasile, crescono le azioni del ct a interim Diniz

Da qui la decisione del presidente federale Ednaldo Rodrigues presa la scorsa estate: nominare Fernando Diniz come allenatore ad interim per un anno, in attesa che Ancelotti porti a termine il suo contratto con il Real Madrid. Nel frattempo però in Brasile si sono alzate molte voci critiche contro questa scelta (l'ultima è stata quella di Romario, che ha usato parole durissime contro Carletto). Non solo. Mister Diniz sta crescendo come popolarità dopo aver vinto a inizio novembre la Libertadores con la sua Fluminense ai danni del Boca Junions.

Ancelotti-Brasile? Carletto e il rinnovo con il Real Madrid

E poi, the last but non the least, Carlo Ancelotti stesso pare non esser così convinto. Addirittura, secondo calciomercato.com "quello che filtra è che non dovrebbe iniziare questa nuova avventura". Anzi "non è escluso che l'allenatore possa rimanere ancora a Madrid". Intanto è concentrato sul presente: i blancos sono secondi nella Liga (due punti dietro al Girona e due avanti al Barcellona dopo 13 giornate) con la qualificazione agli ottavi di Champions già matematica e il primo posto quasi ufficiale (+5 sul Napoli a due giornate dalla fine). Poi a fine stagione "le parti si incontreranno per parlare anche di un possibile rinnovo del contratto, con l'ipotesi Brasile, ormai, quasi accantonata in un angolo".