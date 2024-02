Andy Brehme è morto: addio all'ex Inter e campione del mondo con la Germania

Addio a Andy Brehme. Il calcio tedesco ha perso un campione del mondo. E' scomparso nella notte all'età di 63 anni, apparentemente per arresto cardiaco. Lo riporta la Bild.

Brehme è stato ricoverato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi.

Durante la sua carriera da giocatore, ha giocato per il Saarbrücken, il Kaiserslautern (dove in seguito è stato anche allenatore), il Bayern Monaco, l'Inter - con cui vinse lo scudetto dei record: 58 punti, quando la vittoria ne dava 2, assieme a Lothar Matthaus e con Giovanni Trapattoni in panchina battendo il Milan degli olandesi e il Napoli di Maradona -e il Real Saragozza è stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa del Mondo del 1990 con la Germania (dove vinse in finale 1-0 contro l'Argentina di Maradona segnando il rigore decisivo all'85°)

Brehme lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal matrimonio con Pilar.

Aldo Serena, 'Brehme in campo un altruista nato e gioviale fuori'

Andreas Brehme "era una persona gioviale che voleva godersi la vita. Sempre col sorriso, non aveva, non ho mai sentito avere dell'acredine verso gli altri, in campo generosissimo perché sia sotto il profilo atletico che anche nella gestione del pallone lui era un altruista nato". E' il ricordo di Aldo Serena, che giocò con lui nell'Inter, del campione tedesco morto improvvisamente nella notte.

Lega Serie A ricorda Brehme

"È scomparso oggi all’età di 63 anni Andreas Brehme, ex terzino dell’Inter, Campione del Mondo con la Germania al mondiale di Italia ’90. Approdato in nerazzurro nel 1988, sarà un pilastro della squadra allenata da Giovanni Trapattoni, con cui conquisterà subito lo scudetto dei record nella stagione 1988/89, ampliando poi il suo palmares con una Supercoppa Italiana (1989) e la Coppa UEFA della stagione 1990/91, vinta in finale contro la Roma. Termina la sua avventura all’Inter nel 1992, con 116 presenze e 11 reti in Serie A. Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Brehme ed esprime le più sentite condoglianze". Lo scrive la Lega A sul suo sito.