Ansu Fati rinnova col Barcellona: vale un miliardo. "Nessuno come Messi"

Ansu Fati rinnova col Barcellona: clausola da un miliardo

Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di Ansu Fati che resterà blaugrana fino al 2027. La giovane stella dei catalani, 19 anni a fine mese, ha una clausola rescissoria di un miliardo di euro (la stessa di Pedri per evitare l'attacco degli altri top club europei).

Ansu Fati-Barcellona rinnovo al 2027. "Nessuno come Messi"

Il talento del Barça ama partire largo (meglio se da sinistra), il suo dribbling fa male ai difensori e ha sulle spalle la numero diez, che fino a pochi mesi fa era proprietà esclusiva di Lionel Messi... "È vero che il 10 è stato stato indossato da Leo e da tanti giocatori, ma sono tranquillo, so cosa posso dare alla squadra. Per me non è una pressione, nessuno sarà come Leo. Io proverò a fare la mia strada", ha spiegato il talento guineense naturalizzato spagnolo (4 presenze nella nazionale maggiore di Luis Enrique). "Le offerte non mancavano, ma ho sempre detto al mio agente che nel mio futuro c'era ancora il Barça, e' qui che voglio crescere e vincere. Solo solo agli inizi della mia carriera e sono nel posto giusto per sfruttare i margini di miglioramento, imparare e ascoltare persone che mi possono aiutare. Per esempio sono molto grato a Victor Valde's che mi ha insegnato a gestire le emozioni"

Ansu Fati (Lapresse)



Ansu Fati-Barcellona, Joan Laporta: "La dieci di Messi? Per lui è uno stimolo in più"

"E' successo tutto in maniera naturale, Ansu ha grande rispetto per questa maglia, ha anche la stima e l'affetto di Leo, ma ha subito detto che sarebbe stato pronto a indossare quella maglia solo dopo l'ok dei senatori che hanno apprezzato il suo gesto, e' molto amato nello spogliatoio e quel numero per lui e' uno stimolo in più", le parole di Joan Laporta. Il presidente del Barcellona è felice di aver blindato Ansu Fati. "Sapevamo che aveva diverse proposte, ma ero tranquillo perche' sapevo che lui voleva restare qui e non ho mai avuto paura di perderlo".