Antonio Conte, arriva l'offerta di Sky Sport: da allenatore a opinionista Tv

Antonio Conte, offerta da Sky Sport: l'emittente televisiva ha offerto a Mister Conte un posto come ospite speciale. Dalle prime voci, Conte dovrebbe occuparsi delle partite più importanti, soprattutto di Champions League

Nè Inghilterra, né Italia (secondo la clausola del contratto con l’Inter che gli vieta di allenare nel Belpaese per il prossimo anno), ma soprattutto niente panchina. Antonio Conte, in attesa di un’offerta che gli faccia gola dopo l’ottima esperienza milanese all’Inter, potrebbe venire ingaggiato da Sky Sport come opinionista televisivo.

Secondo il Corriere della Sera, la trattativa sarebbe già in corso e, oltretutto, in fase avanzata. L’emittente satellitare avrebbe proposto a Mister Conte un posto da ospite speciale e, dalle prime voci trapelate, dovrà occuparsi delle partite più importanti tra cui, ovviamente, quelle di Champions League. Insomma, la vita calcistica del mister pugliese campione d'Italia, in attesa di una nuova panchina da gestire, verrebbe completamente ribaltata, passando dall’essere l’intervistato nel post-partita a colui che pone le domande.