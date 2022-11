Apple bomba: vuole comprare il Manchester United. "Prezzo incredibile"

Manchester United, l'assalto di Apple

Il Manchester United ha perso Cristiano Ronaldo (separazione consensuale) ma trovebbe trovare... Apple. Il club inglese di proprietà della famiglia Glazer (da 17 anni), secondo i media d'oltremanica (dal The Times al più locale Manchester Evening News) è finito nel mirino delle big tech americane.

Manchester United-Apple, affare da 6 miliardi

Apple sarebbe in prima fila per i Red Devils, preparando un super derby stracittadino con lo sceicco Mansur che guida il Manchester City. Il Daily Star fa sapere che sia già stata aperta la trattativa con il gruppo Raine, che lo United ha scelto per una consulenza finanziaria esclusiva mirata alla vendita della società: un affare record, da 5,8 miliardi di dollari. Tanti sono i soldi che l'ad Tim Cook, ad di Apple, pare intenzionato a mettere sul tavolo. Attenzione però: secondo il The Times nella corsa al Manchester United ci sarebbero pure Meta e Amazon, anche se queste indiscrezioni al momento non hanno trovato conferma.

Manchester United-Apple e... i 250 milioni di tifosi Red Devils in Cina

D'altra parte il Manchester United, pur avendo vinto poco negli ultimi anni, è uno dei club al mondo più appetibili visto che conta, secondo uno studio condotto da Kantar 1,1 miliardi di tifosi nel mondo con una forte crescita in un mercato strategico molto importante come quello della Cina: da 108 milioni a 253 milioni sempre nell’arco di dieci anni (senza dimenticare una base molto calda di supporter in Medio Oriente, Africa e Stati Uniti).