Argentina-Francia va rigiocata: "La finale dei Mondiali in Qatar da ripetere"

Argentina-Francia va rigiocata: petizione oltralpe per ripetere la finale dei Mondiali

La sconfitta ai rigori nella finale del Mondiali di calcio giocata in Qatar contro l'Argentina in Francia da moltissimi tifosi non è stata per nulla digerita. In particolare è finito nel mirino di suppoter blues e critica transalpina l'arbitro Marciniak. L'Equipe addirittura gli ha dato 2 in pagella: secondo il noto giornale sportivo transalpino ha usato due pesi e due misure in occasione sul rigore accordato alla seleccion per fallo di Dembélé su Di Maria e su quello negato per un intervento ai danni di Thuram.

Viene poi contestata la rete del 3-2 di Messi che, stando a una ferrea applicazione del regolamento, sarebbe stato da annullare perché alcuni membri della panchina argentina erano entrati in campo per esultare, prima che il pallone varcasse la linea.

E il sito MesOpinions ha addirittura lanciato una petizione per far rigiocare la partita. Fin qui raccolte quasi 200mila firme. Possibiltà di rigiocare Argentina-Francia? Meno di nessuna.