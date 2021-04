Ascolti tv, Matilda De Angelis: dal bacio alla Kidman al trionfo su Zidane

Matilda De Angelis, dal bacio a Nicole Kidman al trionfo contro... il Real Madrid

Matilda De Angelis stravince. La 25enne attrice bolognese ha conquistato i telespettatori di tutto il mondo. Il pubblico italiano la conosce da tempo (da Veloce come il vento al fianco di Stefano Accorsi al videoclip dei Negramaro 'Tutto qui accade' con Alessandro Borghi, passando per la serie 'Tutto può succedere'), ma negli ultimi due mesi è scoppiato un amore ancora più forte: prima sul palcoscenico di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus, poi nella fiction Leonardo su Rai1 che sta vincendo sul terreno degli ascolti tv in queste settimane (pur se l'ultima puntata è stata in calo su quella di sette giorni fa). Nella fiction veste i panni della donna del mistero, Caterina da Cremona (personaggio inventato e “migliore amica” di Leonardo Da Vinci, poi accusato di averla uccisa). “Sì raccontiamo la vita di Leonardo però con un occhiolino alla televisione, mica si può fare una rottura di p....”, aveva scherzato nelle scorse settimane l'attrice, ospite di Mara Venier a Domenica In. Ma la fama di Matilda De Angelis va oltre l'Italia: in primis per la serie cult by Hbo The Undoing al fianco di Nicole Kidman. Con cui, tra l'altro, ha dato vita anche a un celebre bacio in scena. "Ci siamo baciate e non è stato per niente difficile. Ho chiuso gli occhi e mi sono buttata. Nicole è aperta, inclusiva, materna. Si preoccupa di tutti e con tutti vuole avere un contatto diretto. Alla fine delle riprese mi ha scritto una lettera bellissima che ho incorniciato. Dire che ha un talento smisurato e che starle vicino è stato fantastico mi pare scontato, sogno di avere un giorno la sua stessa empatia", ha spiegato di recente Matilda De Angelis.

Matilda De Angelis e Amadeus - Sanremo 2021 (Lapresse)



Ascolti tv, Matilda De Angelis e Leonardo mettono ko il Real Madrid di Zidane

Il Real Madrid di Zinedine Zidane (che poi manda messaggi d'amore alla Juventus) dà una lezione di calcio al Liverpool di Klopp (3-1 nei quarti d'andata di Champions League, doppietta di Vinicius e Asensio mentre per i Reds gol di Salah), ma si inchina a Matilda De Angelis e alla fiction di Rai1, Leonardo (con Aidan Turner nei panni del genio fiorentino che va verso il gran finale (previsto per martedì 13 aprile).

Matilda De Angelis - Zidane (Lapresse)



Ascolti tv, Leonardo vola a 5,3 milioni. Real Madrid-Liverpool segna 3,3 mln

Real Madrid-Liverpool, mandato in onda da Canale 5 infatti raccoglie 3.341.000 'tifosi' pari al 12.4% (una settimana fa il film Ti presento Sofia era stato visto da 2,3 milioni e il 9,9%), mentre la serie tv Leonardo di viale Mazzini ha tenuto incollati al video 5.307.000 spettatori con il 21,7% (in calo sulla scorsa settimana: 5,8 milioni e 23,9%). Nel dettaglio: il primo episodio ha segnato 5.443.000 e il 20%, mentre il secondo episodio ha fatto 5.189.000 – 23.6%