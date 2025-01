Australian Open, Sinner supera Jarry al primo turno

Jannick Sinner supera il primo turno agli Australian Open di tennis dove, lo ricordiamo è detentore del trofeo, sconfiggendo il cileno Jarry al termine di un match più duro di quello che il finale di tre set a zero per l'azzurro possa far pensare.

Il match

Che sarebbe stato un primo turno complesso lo si era capito fin dal sorteggio. Il cileno infatti aveva già sconfitto l'azzurro nel 2019 ed è dotato di un gran servizio; tutti lo ricordano in finale a Roma un anno fa. Servizio che ha saputo difendere per il primo ed il secondo set, entrambi conclusisi al tie-break.

Qui Sinner ha fatto la differenza mettendo in campo tutta la sua solidità tecnica e mentale portando a casa il primo set dopo 72 minuti ed il seocndo altrettanto duro durato un'ora.

L'altoatesino ha di sicuro subito un minimo la tensione dell'esordio non risultando mai fluido in risposta; va detto dall'altra parte che il suo avversario ha servito in maniera impeccabile per le prime due frazioni rendendo difficile la vita a Sinner in risposta.

Il terzo set invece non ha avuto storia. Jannick è riuscito a strappare un break al cileno (ottenuto con uno smash clamorosamente spedito fuori campo da Jarry) che a quel punto ha "mollato" di testa perdendo campo e convizione fino al facile e rapido 6-1.

Al secondo turno il nostro numero 1 al mondo incontrerà il vincente della sfida tra Taro e Schoolkate per una sfida sulla carta decisamente più agevole del primo turno con Jarry.