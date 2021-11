Balotelli arma segreta per Mancini ai playoff per i Mondiali 2022 in Qatar

Balotelli in Nazionale? Mario 'chiama' Mancini

Mario Balotelli sta vivendo una stagione da protagonista in Turchia con l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. E il suo nome torna a circolare in ottica nazionale: gli azzurri di Roberto Mancini hanno mostrato problemi in zona gol nelle ultime partite di qualificazioni Mondiali (privi di Immobile contro Svizzera e Irlanda del Nord) e per andare in Qatar non saranno ammessi errori nei playoff di marzo quando su 12 squadre solo 3 potranno staccare il pass per la manifestazione iridata. "Sono pronto per tornare in Nazionale", ha detto Balotelli che non veste la maglia azzurra da Italia-Polonia del settembre 2018 nelle qualificazioni di Nations League. Vediamo le sue dichiarazioni.

Balotelli: 'Pronto per tornare in Nazionale. Ho sentito Mancini, perché non dovrebbe convocarmi?"

Mario Balotelli, protagonista della puntata di OCW Sport - podcast calcistico quotidiano condotto da Andrea Panciroli (Il Pancio) e Domenico Manfredi, in cui si discute di tutto quello che succede nell’ambito sportivo – si è raccontato a 360° gradi. L'attaccante della compagine turca dell’Adana Demirspor, squadra in cui ha ritrovato la sua vena realizzativa ha dichiarato: "Potevo andar in Cina, Mancini mi ha fatto cambiare idea". Viste le difficoltà degli azzurri sottoporta, il nome di Balotelli è ritornato in auge e, ai microfoni di OCW, l’attaccante bresciano ha affermato di sperare ancora in una chiamata: “Ora mi sento bene dopo gli ultimi 2 anni e mezzo. Sono pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno, andrei a piedi dalla Turchia pur di essere chiamato a marzo. Con Mancini ho un ottimo rapporto, l’ho sempre avuto. Lui mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in azzurro. Se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?”

Balotelli va in gol nel sociale: la costuzione di un pozzo in Africa

Durante la chiacchierata con Il Pancio e Manfredi, Balotelli ha anche raccontato del suo impegno nel sociale e della costruzione di un pozzo in Africa: da tempo l’ex Inter e Milan sostiene l’associazione "We Africa to red earth" e, grazie a una sua donazione, è possibile portare acqua in un villaggio del Burkina Faso.