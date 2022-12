Balotelli si sposa con la fidanzata Francesca Monti? Raffaella Fico rivela che... Gossip

Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti si sposano? I gossip

Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti si sposano? Nessuna conferma, né smentita dagli interessati. Girano da qualche tempo i gossip, alimentati da alcuni indizi social.

Ma chi può dire se siano prove concrete o meno. Di recente si segnala una storia Instagram condivisa dall'ex calciatore di Milan e Inter (attualmente in forza al Sion squadra del campionato svizzero), in cui inquadra Francesca Monti mentre fa una passeggiata in bicicletta con in sottofondo la canzone dei Coldplay Paradise e parole dolcissime: "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”. Il tutto con una emoticon di un anello.





Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti si sposano? Raffaella Fico frena: me l'avrebbe detto

L'ex di Mario Balotelli, Raffaella Fico però sembra frenare sui gossip di matrimonio tra Super Mario e la fidanzata Francesca Monti. "Io e lui abbiamo un rapporto bellissimo oggi. Di recente è venuto a Napoli per il compleanno di Pia (la figlia che hanno avuto insieme dieci anni fa, ndr) con la nuova fidanzata. Non si sposa, altrimenti me l'avrebbe detto", le parole della soubrette in un'intervista al programma social Casa Pipol.