Bardella in tackle su Mbappè-Thuram: "Multimilionari, rispetto per i francesi"

Francia, Bardella contro Mbappé e Thuram: "Lezioni di morale di milionari"

"Ho molto rispetto per i nostri calciatori, siano essi Marcus Thuram o Kylian Mbappè, che sono icone del calcio e icone della gioventù. Ma bisogna rispettare i francesi, bisogna rispettare il voto di tutti", le parole di Jordan Bardella, leader del Rassemblement National,

Il braccio destro di Marine Le Pen ha commentato le dichiarazioni dei due attaccanti della Francia, che nelle scorse ore avevano lanciato un appello ai giovani a votare contro gli "estremi" alle elezioni. "Quando uno è milionario e ha la fortuna di andare in giro con l'aereo privato, mi dà un po' fastidio che poi dia lezioni a gente che guadagna 1.400 euro e non arriva alla fine del mese, che non ha la fortuna vivere in quartieri superprotetti. È un po' un peccato e non sono sicuro che queste lezioni di morale vengano apprezzate".

Anche il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, ha fatto capire di no aver gradito le uscite 'politiche' dei due campioni della nazionale francese (impegnata a Euro 2024). «Ho sempre detto che garantisco loro la libertà di espressione, ma i principi associativi della Federazione implicano che i giocatori evitino dibattiti di carattere politico e religioso e garantire un principio di neutralità». Alcuni giocatori, ha aggiunto Diallo, «sono andati oltre nelle loro posizioni». E ancora: «L’istituzione non può avere la stessa libertà di parola dei suoi giocatori. La squadra francese appartiene a tutti i francesi, non voglio che venga strumentalizzata».