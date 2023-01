Berardi, insulti e minacce alla moglie dopo Milan-Sassuolo: "Faremo denuncia"

Sassuolo al fianco di Berardi e della moglie: "Stop alla violenza sui social"

Il Sassuolo prende le difese di Domenico Berardi e della moglie Francesca Fantuzzi, vittime di insulti e minacce choc sotto un post pubblicato su Instagram per festeggiare la bella impresa di domenica a San Siro sul Milan: un match che ha visto la squadra di Dionisi vincere 5-2 a San Siro con un Berardi grandissimo protagonista in campo (un gol e tre assist per il numero 10 della squadra emiliana). "Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico Berardi e sua moglie Francesca - spiega la società emiliana - A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network".

"Non è la prima volta che riceviamo insulti. Ma questa volta hanno esagerato", ha detto la moglie di Berardi al Corsera. Denuncerete la cosa? "Non c’è dubbio. Di fronte alle minacce non c’è altra strada. È un dovere, anche se siamo consapevoli che non porterà a nulla. Perché sono persone che si nascondono ed è difficile da rintracciare", le parole di Francesca Fantuzzi. Tanta rabbia. «Tantissima. E mi fa rabbia che questi tifosi, una piccola parte sia chiaro, per il solo fatto di essere sui social è come se si sentissero autorizzati a offendere, a toccare scientemente aspetti della vita che non centrano con il calcio. Sono stufa», le sue parole al Corriere della Sera.

