Matteo Berrettini Wimbledon 2021: è in finale, sarà il primo italiano

Berrettini Wimbledon 2021 nella storia: sarà il primo italiano in finale

Matteo Berrettini ha scritto la storia sull'erba del campo centrale di Wimbledon diventando il primo italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo londinese. Il tennista romano ha sconfitto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7 6-4.

Berrettini e' il quarto italiano di sempre a giocare una finale Slam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Ora attende il vincente dell'altra semifinale tra il serbo, numero uno del mondo, Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. Il match di finale si giochera' domenica.

Matteo Berrettini: "Mi serviranno un paio d'ore per capire cosa è successo"

"Non ho parole, davvero. Mi serviranno un paio d'ore per capire cosa è successo. Ho giocato una grande partita, sono felicissimo di essere qui con il pubblico e davanti alla mia famiglia". Lo ha detto Matteo Berrettini sul prato del centrale di Wimbledon dopo aver raggiunto la finale del prestigioso torneo londinese, il più importante del mondo. "Non avrei mai sognato di essere in finale qui, era un sogno troppo grande. E invece ci sono, grazie", ha aggiunto parlando un po' in inglese e un po' in italiano.





Analizzando la partita contro Hurkacz, Berrettini con lucidità ha detto: "Quando si gioca a questi livelli io cerco di essere al meglio dal punto di vista mentale e tattico. Dopo il terzo set, che mi sembrava di meritare di vincere, mi sono detto che dovevo reagire e alla fine il risultato è arrivato".

"Ricordo la prima volta su questo campo due anni fa contro Roger Federer, non è stata la stessa cosa. Mi sono divertito lo stesso anche perdendo, quella partita mi ha però aiutato ad essere qui oggi", ha aggiunto.

Berrettini: "Perdere con Federer mi è servito"

"Mi ricordo la prima volta che sono entrato su questo campo contro Roger Federer, due anni fa. Mi divertii anche se venni sconfitto. E' proprio quella sconfitta ha aiutato a tornare qui oggi". Lo ha dichiarato Matteo Berrettini alla fine della semifinale vinta contro il polacco Hubert Hurkacz sul campo centrale del torneo londinese.

Il riferimento e' alla gara degli ottavi di finale quando il tennista romano subi' una vera e propria lezione da parte del campione svizzero: perse in tre set e conquisto' solo cinque game in tutta la partita. Due anni dopo, pero', le cose sono cambiate. Berrettini, infatti, sara' il primo italiano della storia a giocare una finale di Wimbledon.